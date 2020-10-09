英格蘭攞「威」｜3英軍同一場入處子球係捧盃先兆？ 上一次係66世盃前

英格蘭周四於友賽大勝威爾斯3:0，3球分別由3位國家隊上陣經驗淺的球員取得，而且都是他們踢國家隊的處子入球。Opta數據指出，對上一次英軍有3球員在同一場比賽射入處子球，已要數到57年前對陣瑞士的友賽，值得一提是，英軍3年後就捧走1966年世盃。

卡維特利雲、高亞迪及丹尼艾格斯各入一球，助英格蘭周四輕取威爾斯，而根據Opta的統計，英軍對上一次在單場賽事中有3名球員轟入處子球，是63年對瑞士的友賽，當時球隊大勝8:1，而東尼基爾、莊尼拜尼及占美美利亞3位前國腳都在該仗射入他們國家隊的首球，事隔57年，再出現這個「盛況」。

不過，57年前的這3位球員，最後都沒有一人可在66年世盃入選英格蘭大軍；其中東尼基爾及莊尼拜尼都已現後過身，得占美美利亞還在生，而他替英格蘭出戰國際賽只得兩次。

另外，英格蘭領隊修夫基上任後一直大膽起用新人，今戰就讓卡維特利雲、布卡約沙卡、列斯占士及哈維班尼斯4人齊齊獲得國家隊首頂喼帽，也是繼上月後連續第2場國際賽有4名或以上的球員進行地標。Opta補充，對上一次出現這種情況已是1933年。

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