毅行者｜自發苦修山嶺知識助救援 退休消防員變毅行先生

日灸雨淋對消防員來說應該是家常便飯，然而退休消防員陳國強(KK Chan)卻說自己一直討厭太陽曝曬的日子，但每當身穿制服前往荒山野救援時亦只好硬着頭皮，他甚至為盡快救人一命，利用私人時間熟悉香港山路。久而久之與山地結下不解之緣，開始參加毅行者及其他越野賽，更得到「毅行先生」的美名。

記者／攝影：蘇兆麟、麥卓溢

自1981年於八鄉開始接受訓練，KK直到2015年滿55歲才退休，三十多年的消防生涯曾駐守港島區、新界東區及機場多間分局，經歷過廣隆泰工業大廈及藍田木屋區火災，而改變他最深的卻是調守新界東西貢消防局的主力山嶺搜救時期。秋季將至，行山成為戶外活動首選，常言欺山莫欺水，不過也只是相對而言，KK駐守新界東初期一次行動，上山拯救一位外籍醫生，令他領略到人命脆弱和山嶺的危險，「上堂聽到話中暑會點點點唔會有咩想法，當我第一次見到醫生都會中暑失救，令我覺得震撼，開始會諗好多關於山嘅事。」

討厭太陽的KK本來空餘時只愛釣夜魚、打保齡球等輕鬆活動，但另一次救援行動目睹行山客的耐力比自己猶有過之，就激起他苦練行山的鬥志，毅然決定每逢「返一放二」的休息日上山探究，「當時我自覺都壯健，點知個行山客着住涼鞋，行咗成日山仲可以落北潭坳帶我哋啲消防再上山救佢朋友，仲要行得快過我哋，第二日我腳都痛埋，咁就有啲唔忿氣。」除卻他口中的不甘外，消防員拯救生命的使命想必是原因之一，23分鐘內到達偏遠地區的服務承諾言猶在耳。

在山上KK偶遇一班當時參加毅行者的選手，認識到毅行者活動，為他提來另一樣終生興趣。毅行者自1981年開始舉辦，巧合地與KK消防受訓的年份相同，到1986年與樂施會合辦前一直是俗稱「啹喀兵」的英國駐港尼泊爾僱傭兵的活動，冠軍之位亦是「啹喀兵」和外籍選手的囊中物。山野救援爭分奪秒，能夠及早趕至傷者身邊就多一線生機，在毅行者比賽當中KK亦喜歡挑戰時間，他自1996年開始參加毅行者，首次參賽以18小時完成賽事，更與公務員組冠軍刷身而過，及後開始苦練矢志挑戰冠軍，第二年參賽如願登上頒獎台取得分組冠軍及全場季軍。在1998帶隊首次打破外籍人士壟斷，「毅行先生」之名亦因而由來，其後更創下三連霸佳績。他直言1999年的賽事最為緊湊，他的隊伍甚至會在晚上關上電筒，以免被對手發現行蹤，最後僅以約九分鐘之差奪冠「後面隊外籍選手一聽到只係輸少少嬲到爆粗打鐵欄。」回憶當年險勝外國隊伍仍令他相當雀躍。

陳國強不但一直參賽至今，連霸之後逐漸有開班授徒的想法，先創立四支毅行隊伍，分別有男子第一、第二梯隊、女子隊及男女混合隊，而且三個組別均先後奪冠，到2010年開辦毅行教室正式教導越野賽技巧和按摩紓緩筋腱問題等知識。

除毅行者外，KK在2018年挑戰越野賽盛事環勃朗峰超級越野耐力賽(UTMB)，比賽路程比毅行者的100公里更長，現時實際達171公里(106英里)，而且最高海拔達2517米，可惜KK在大約151公里倒下，直言未能完成賽事成為一生最大挫折。當屆賽事尾段法國與意大利交界的一段山路遇上大風雪，連山上的補給站亦撤退，「我攻緊上山都唔知上面有大風雪，仲笑點解會有人下面休息唔上山，我又衣衫單薄最後跑到失溫都唔知，意識都唔清醒，暈暈下好采冇跌落山，落返山工作人員問我，我仲話要搭的士由法國返沙田。」慶幸KK有驚無險，憑着租用的GPS被賽會尋回。

受挫後重新審視自己許是KK的座右銘，他坦誠自己輕視100英里賽程和高山環境，有見及此於2019年12月創辦「香港黃金百里」分別有男女100公里和100英里賽，令香港及自己有更多參加100英里賽的機會，希望能在花甲之年完成UTMB賽事。首屆「香港黃金百里」共有162人參加100英里賽，男女組完成率均超過三成，奈何今年面對疫情多變，KK亦表示未知能否如期12月尾進行，嘆道身為香港人只好迎難而上。

姓名：陳國強 Chan Kwok Keung,KK

出生日期：1960年12月21日(60歲)

參加毅行者次數：香港96年至今，海外10次

奪香港全場總冠軍年份：1998，1999，2000

海外比賽成績：日本兩冠軍、紐西蘭一冠軍

毅行者嘅最佳紀錄：12小時26分

其他榮譽：1999、2000全港山野之王冠軍

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