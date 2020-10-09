武漢肺炎｜田徑測試賽未獲政府批准 田總賽前一日宣佈延期

本地體壇復賽再有阻滯，香港田徑測試賽本於明日（周六）及後日假將軍澳運動場舉行，惟香港業餘田徑總會（田總）今日宣佈未獲政府批准作賽，比賽將延期舉行。

武漢肺炎疫情反覆，本地田徑壇自年初一月舉行季前試賽後，足足大半載未有比賽，九月初疫情開始緩和，政府亦重開運動場作田徑訓練，田總即宣佈十月舉行田徑測試賽。運動員磨刀霍霍，望重上賽場一試身手，然而及至今日，田總突於官網表示多次與相關政府部門商討及溝通後，仍未取得舉辦正式比賽的相關批准，故測試賽將延期舉行。測試賽以外，香港青少年分齡田徑錦標賽原訂下周六及日於將軍澳運動場上演，田總聲明未有提及該比賽的安排。

田徑賽停擺日久，是次測試賽本吸引不少港將參與，如長跑好手姚潔貞、男子跳遠港績保持者陳銘泰、跨欄運動員呂麗瑤等均有報名，為防疫故，田總亦有特別安排，包括比賽閉門舉行、運動員須填寫健康申報表、拉筋及輪候出場期間須戴口罩及場上人員須保持社交距離等，惟最後仍難過政府一關。

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