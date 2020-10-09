英超｜曼聯成績差普巴又現形 重提夢想轉會皇馬

曼聯開季成績欠佳，領隊蘇斯克查正頭痛之際，近日代表法國征戰國際賽的中場大將保羅普巴，受訪時又重提自己夢想加盟皇家馬德里。

普巴上季一直與皇馬扯上關係，但隨着球隊復賽後那段期間氣勢如虹，他曾自言享受在紅魔作賽，轉會傳聞也因此告一段落。惟曼聯今季開鑼後諸事不順，剛在進入國際賽期前的英超被熱刺大炒1:6，這位法國中場似乎又蘊釀一點離心。

與紅魔在明夏便約滿的普巴，替法國備戰鬥葡萄牙及克羅地亞的歐國聯比賽前受訪回答提問，毫不忌諱自己未來想上「艦」的夢想：「大家都聽過這些了，你要我如何回答？是的，所有球員都想為皇馬作賽，或許這是夢想，是我的夢想，為何以後不會發生呢？」

不過，普巴也表示現刻自己會專注於紅魔的比賽：「聽到很多關於我會離隊的傳聞，但我現在在曼徹斯特，也會繼續帶領這支球隊向上爬。」

普巴今季為曼聯上陣的比賽中，暫時只在對白禮頓的英聯盃賽事中建功，而上場對熱刺大敗一役表現失色，而對方前鋒哈利卡尼最後「埋齋」的一球12碼，就是來自這位中場犯規踢跌賓戴維斯而失的。

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