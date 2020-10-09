利物浦慘敗｜被外借隊友網上爆料：阿祖安喺紅軍生涯已玩完

在轉會窗關閉前被利物浦外借至波圖的塞爾維亞中場馬高古積，透露上周遭阿士東維拉7次轟破大門的副選門將阿祖安卡斯迪路，可能以後都不會在紅軍再獲上陣機會。

利物浦因正選門將艾利臣比加賽前受傷，對維拉一仗要用阿祖安頂替，結果這位門將錯漏百出，第一個失球就是來自他慌張下傳球失誤，被奧尼屈堅斯率先破門，最終球隊也大敗2:7。

再次被紅軍借走的馬高古積，日前被發現毫不避忌地在網上就一篇談到屈堅斯的英超Fantasy足球遊戲post，發表感想：「他在前幾場比賽因為不見影，我差點就要把他放棄了......或許他現在要終結阿祖安在利物浦的生涯了。」然後還附上一個狡猾樣的emoji符號。

利物浦雖然日前官宣簽下年僅17歲的巴西門將比達路加，但對方只會暫時在利物浦青年軍提拔，因此若艾利臣未能在下周趕及傷癒披甲，紅軍將要繼續倚賴阿祖安把關。

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