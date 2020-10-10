英超｜迪布尼即將加薪續約2年 全因藍月打甩歐戰禁令

據英國《太陽報》報道，曼城中場奇雲迪布尼與球會的合約雖然直至2023年結束，不過由於此前國際體育仲裁法庭（CAS）已確認曼城不會被禁止參加未來兩季歐洲球會賽事，令到這位比利時球星終決定與球會續約2年，周薪更會增至30萬鎊（約300萬港元），意味着會為藍月效力至2025年。

報道指，現年29歲的迪布尼與曼城的續約談判進展順利，雖然已經為藍月效力5年，但這位比利時中場與家人也在曼徹斯特生活得非常開心。雖然此前曼城在進行歐戰禁令上訴的期間，迪布尼承認會考慮自己的未來，假如曼城一旦被禁戰歐洲賽的話，自己將會有機會離隊他投。只不過現時曼城成功推翻禁令，亦變相使迪布尼決定留隊，並且與藍月進行續約。報道又提到，曼城將會與迪布尼續約2年，而且後者的周薪會由本來的28萬鎊（約280萬港元）升至30萬鎊。

雖然上季曼城失落英超冠軍，不過迪布尼依然交出13球及20次助攻的成績，榮膺英格蘭職業球員工會（PFA）的年度最佳球員（英格蘭球員先生），為首位獲此殊榮的曼城球員。

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