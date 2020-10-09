Goal富帥：日職８串1博鹹魚翻生

小弟周中慘做日聯盃嘅明燈，推介兩場上盤全部開對家，星期六日職重開，主攻番聯賽報仇。

川崎前鋒同橫濱水手，睇晒兩場準決賽，真係嬲咗，完全唔對辦；我唔建議大家追住佢哋反底，始終日本波一輪輪，等佢哋反底先部署；另外一定要分散投資，唔好集中賭1、2隊。今次就集中講吓名氣冇咁響球隊，包括北海道札幌岡薩多對湘南比馬，同FC東京主場對大阪飛腳。

先講北海道對湘南，下游之爭，其實又冇乜好爭，事關今季日職不設降班。牌面上，一定揀排名較高嘅北海道，但往往就因為對手比馬連輸四場，全世界都覺得冇得踢；我偏偏今場就估比馬呢場可以攞到分，始終北海道極唔穩定，亞洲盤仲學人讓半/一，我就玩唔信邪，呢期日本波爆開，就死追下盤，始終疫情下，啲波唔好太正路咁諗。

另一場，東京對大阪，飛腳終於將遠藤保仁送走咗，日本仔講和諧，永遠唔會同你講隊波有內亂嘅情況，遠藤保仁堂堂老牌國腳，又幫飛腳多年嚟建功立業，冇得踢都肯定嘈咗大半年，內部問題解決後，飛腳呢期好醒神，唔經唔覺五連勝，球隊各樣都會順番。

FC東京上仗淘汰川崎前鋒，真係用唔少氣力，亞洲盤仲要讓飛腳平/半，一樣追下盤，事關飛腳仲要追上前三位，亞冠盃席位唔係夢！

燈燈哋，星期六九場日職，小注8串1，睇吓又轉唔轉到運。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。