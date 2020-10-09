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歐國盃附加賽｜夏蘭特啞火 挪威不敵塞爾維亞無緣決賽周

33分鐘前
夏蘭特(紅衫)失望看着塞爾維亞淘汰挪威

歐國盃外圍賽附加賽C組賽事，挪威在法定時間賽和塞爾維亞1:1，但加時被對方的米連高域沙域在今場賽事梅開二度，以1:2落敗，無緣亮相明夏的決賽周，而效力多蒙特的前鋒艾寧夏蘭特在今戰也顆粒無收。

挪威不幸在爭取晉級決賽周的附加賽首關，就遇上實力與他們相若的塞爾維亞，全場比賽形勢緊湊，但攻門不多，而以高拉洛夫為首的塞國後防，成功令夏蘭特全場啞火，並在81分靠後備上陣、效力拉素的中場米連高域沙域藉罰球攻勢門前射入領先，幸挪威在完場前兩分鐘，同樣由後備上陣的馬迪斯洛曼在禁區射地波追和1:1，雙方要加時分勝負。

塞爾維亞在加時繼續壓着挪威進攻，結果全場射門多達19次的他們，於102分鐘得到回報，由米連高域沙域在禁區左路乖巧笠向近柱得手，最終帶領塞爾維亞以2:1淘汰挪威，入C組決賽硬撼靠互射12碼踢走以色列晉級的蘇格蘭。

至於A組賽事，冰島在基菲爾施古臣梅開二度下，主場2:1力挫羅馬尼亞，會在A組決賽與匈牙利爭奪出線資格。至於B組方面，北愛爾蘭與斯洛伐克都靠互射12碼，分別淘汰波斯尼亞與愛爾蘭，會在決賽相遇。

歐國盃外圍賽附加賽戰果

A組

保加利亞 1:3 匈牙利

冰島 2:1 羅馬尼亞

B組

波斯尼亞 1:1 北愛爾蘭*

（北愛爾蘭互射12碼勝4:3晉級）

斯洛伐克* 0:0 愛爾蘭

（斯洛伐克互射12碼勝4:2晉級）

C組

挪威 1:1 塞爾維亞*

（塞爾維亞加時勝2:1晉級）

蘇格蘭* 0:0 以色列

（蘇格蘭互射12碼勝5:3晉級）

D組

格魯吉亞 1:0 白俄斯

北馬其頓 2:1 科索沃

註：前者主場

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