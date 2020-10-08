英格蘭攞「威」｜卡維特利雲嘆現場冇觀眾 修夫基：呢個入球幫佢「升呢」

英格蘭周四友賽大勝威爾斯，新紮前鋒卡維特利雲地標戰就迎來入球，賽後雖然興奮，卻稍感可惜因武漢肺炎疫情下，家人無法來到現場為他歡呼。至於領隊修夫基賽後也大讚這位今季在愛華頓入球如麻的射手，更稱他在國家隊入球後，級數也隨之提升。

卡維特利雲正選亮相地標戰，並在26分鐘接應基亞利殊傳送，如飛將軍駕到般將皮球頂入網，揭開英格蘭這場大勝的序幕。58分鐘已被換出的他，賽後興奮之餘，也可惜沒有觀眾入場：「顯然，沒有球迷在場慶祝是一個遺憾，我的家人也不能到來，如果這樣看就苦樂參半，但能夠在地標戰入球，已是達到夢想。」

他隨後再補充：「花了很多努力才能入選，這感覺像是一條很長的道路，擁有機會在這裏入球是美好的。我不知道之後的歐國聯比賽能否出場，但我就要享受能上場的時光，只要有需要，我就可以準備就緒。」

修夫基被問到卡維特利雲的表現時則謂：「太出色了，我認為他踢得非常好，每次跑動都有威脅，然後傳球也好，我覺得他會很滿意今場表現。他是一位全能的中鋒，我很喜歡他整體的演出，而這個入球將可以提升他到另一個水平。」此外，他也大讚全隊雖然很多新人在陣，但慢慢磨合後在比賽中越踢越好，適應了威爾斯的踢法及節奏後，開始找到破門方法。

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