加入球圈原來10年有多，從青年足球領袖到職業級教練的路途上，有幸從事過不同類型的工作，包括男足、女足、11人足球、5人足球、幼兒興趣班以至大學隊，又或是草根、青少年、精英水平，每一次都帶給自己不同的經歷。經常有人問我，喜歡教男子還是女子足球，會揀教青少年還是職業球隊。

筆者認為，教授運動也是教育的一部份，教練與老師相同，理應是有教無類，因材施教，唯一不同的只是我在球場，你在課室。身為教練，我們不應說自己只懂教甚麼而不懂教甚麼，因為我們都是經歷了很多小時的課堂和實習，才能取得今天的教練牌。越高級別的教練，越應該懂得教授不同種類和組別的球員。的確，每個教練都有自己的長處和短處，例如有些教練不善於與小孩相處，言行舉止也許嚇倒孩童；有些教練又可能示範能力較弱，未能讓黃金歲數的青年球員好好進步。因此，我們或許會有所偏好，善用自己長處去執教，但不應揀波教、揀人教，以不喜歡或不懂作藉口，更不應以自己的尺去度不同的球員和不同的足球。教育應是有容乃大，無欲則剛。足球世界之大，有太多要見識、要學習的地方，作為教育工作者之一，我們理應以專業的態度，把不斷增長的知識和技術傳授球員，正正是因為足球的千變萬化，令各有長短的球員都能學習和成長。要春風化雨，我們必先做到有教無類，海納百川，不為個人私慾和短期成績而隨波逐流，扼殺球員發展的空間。

陳婉婷

前亞洲足協最佳女教練

周五見報