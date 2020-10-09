武漢肺炎｜伊巴點逞強都冇用 檢測繼續陽性 國際米蘭多達4人確診

AC米蘭周四在官方證實，早前確診武漢肺炎病毒的前鋒伊巴謙莫域，在最新一輪病毒測試中仍然呈陽性反應，難望在下周米蘭打吡前復出。

伊巴謙莫域兩周前證實染上武肺，按意甲衞生協議規定，必須在兩次檢驗中呈陰性反應才能歸隊，惟米蘭官方周四發表聲明，稱伊巴仍然陽性，需要繼續隔離。另一位早前也染病的後衞里奧杜亞迪，也一樣在測試中呈陽性，但其他一隊球員則無大礙，測試全為陰性。

早前已有報道稱伊巴未康復，但他周三在Twitter更新近況時，仍與友人到郊外騎馬，未留家中隔離，而且拍照時也沒有戴上口罩。

下周意甲的同市對手國際米蘭也陷入爆疫危機，兩名後衞巴斯東尼和史堅尼亞回國家隊報到時，做檢測後雙雙確診，加上尼恩高蘭與加利亞甸尼日前也證實中招，目前已有4人染病，比起AC米蘭更嚴重。

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