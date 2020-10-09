英超｜雲比沙卡想轉籍做棄「英」 社交媒體只留剛果國旗

曼聯的雲比沙卡雖然被指是英超最佳右閘之一，可惜英格蘭主帥修夫基始終未派這位22歲的年輕人上陣。今次他再一次落選英格蘭大軍名戰，英媒發現擁有英籍及剛果國籍的雲比沙卡已經在社交媒體的個人簡介中删除了英格蘭國旗，只留下剛果，似乎已經決意代表剛果民主共和國。

雲比沙卡自19年從水晶宮轉投曼聯，表現一直不錯。不過，雖然他曾入選英格蘭大軍名單，只今仍未為一隊上陣過。今次修夫基點兵更棄用他，徵召了車路士的小將列斯占士、阿歷山大阿諾特和捷比亞，今次的點兵似乎令雲比沙卡心灰意冷，可能會選擇代表剛果。

擁有雙重國籍的雲比沙卡，青年隊時曾代表兩個英格蘭和剛果，不過由於雲比沙卡仍未在一隊上陣過，佢仍可選擇代表剛果。

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