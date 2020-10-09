田徑｜姚潔貞下周赴波蘭戰半馬 事隔近一年再戰海外賽

事隔近一年，本地跑手終可離港出戰海外賽事。「長跑天后」姚潔貞下周將遠赴波蘭出戰世界田徑總會（World Athletics）主辦的半馬拉松錦標賽，提升狀態應付未來東京奧運達標賽事，力爭東奧入場券。

武漢肺炎肆虐全球大半年，世界各地的長跑賽事相繼取消。姚潔貞對上一次在海外出戰，已是去年11月的東京世田谷半馬拉松賽，當時她以1小時12分52奪冠，同時將個人保持的香港紀錄推前五秒。「長跑天后」本周末將在將軍澳運動場出戰田徑測試賽的5,000米賽事亮相，再遠赴波蘭北部城市格丁尼亞（Gdynia）參與下周六（17號）舉行的半馬拉松錦標賽。除姚潔貞外，本地長跑好手屈旨盈及黃尹雋亦會參加今次的半馬錦標賽，與來自62個國家及地區的跑手同場較勁。據報因歐洲的疫情仍然持續，三人需要嚴格遵守指引，在離港前和抵達酒店後都要進行病毒測試。跑手在當地雖然無須隔離，但限制活動範圍在酒店、訓練及比賽場地內。

2016年里奧代表姚潔貞去年夏天曾在澳洲黃金海岸馬拉松中，以2小時34分7秒打破香港紀錄，同時世界排名躋身首80名內，有望進軍東奧。可惜後來受傷患及疫情影響，未能提升排名。東奧女子馬拉松賽名額共有80個，達標時間為2小時29分30秒，暫已有68位跑手達標。受疫情影響，達標周期將於12月1日重啟，至明年5月31日截標，姚潔貞將會出戰12月的廣州國際馬拉松及預計4月上演的渣打馬拉松，力爭東奧入場券。

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