英格蘭攞「威」｜基亞利殊賽後最高評分 修夫基有幸福煩惱

英格蘭周四於熱身賽大勝威爾斯，雖然入球建功的是卡維特利雲、高亞迪及丹尼艾格斯，但助攻卡維特利雲開紀錄的基亞利殊同樣搶眼。ESPN及《每日郵報》皆有分析，稱周四上陣的英軍B隊表現對辦，將為領隊修夫基添上幸福的煩惱。

卡維特利雲地標戰入球搶盡風頭，但基亞利殊其實也只是第2次替國家隊披甲，並且是首次正選，而今戰就以一腳恰到好處的傳球，助攻這位愛華頓中鋒「開齋」。在《每日郵報》的賽後評分中，這位25歲中場獲得全隊最高的8.5分，評語這樣寫「這才是他完整的國家隊首仗，交出1次出色助攻，一個值得這位阿士東維拉隊長紀念的夜晚，場上其中一位最好球員」。

事實上在開賽早段，英軍行軍節奏較緩慢，修夫基排列出的3-5-2陣式，有時會變成5-3-2，踢得過於保守，基亞利殊也被安排位置墮「深」一點，無從發揮，直至20分鐘後作了少許調整，球員才慢慢入局，而他也可壓前組織進攻，結果奏效，讓他在26分鐘得到在右路控球挑戰對手機會，然後妙傳卡維特利雲頂入。

過去曾多次不選基亞利殊入隊的修夫基，賽後也讚對方是可造之材：「他掌控皮球時特別厲害，我們知道他一控上腳，就會為我們博得對手犯規。他在縮窄的空間下獲得皮球時也會很自在，我認為他會滿意自己今場的表現。」至於受惠的卡維特利雲也說：「他是頂級的球員，我已經見證過很多次他的能力，而這是我第一次和他並肩作賽，近距離看到他的個人能力。我知道如果他站對位置，那我也要更掌握好我的位置，才能得到他的傳送。」

ESPN則指出這班近期獲選的英軍B隊球員，可能會令修夫基明夏選兵時頭痛，皆因基亞利殊、卡維特利雲、高亞迪、丹尼艾格斯及布卡約沙卡等證明他們有能力代表國家隊，而創造力及控球較佳的基亞利殊，甚至有資格在中場擔正。

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