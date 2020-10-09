國際友賽｜首次以全留歐球員組軍 日本0:0悶和喀麥隆

日本國家隊星期五同喀麥隆進行友賽，結果雙方踢成0:0平手，教練森保一對球隊嘅防守表現感到滿意。

日本隊喺今次嘅國際賽期進行歐洲遠征，星期五率先同喀麥隆進行拍跳。已經10個月冇踢過國際賽嘅日本，今次就首次以全數效力歐洲球會嘅「海外組」組軍，當中包括南野拓實、堂安律同埋久保建英等主力球員。

今場比賽雙方都踢得開放，日本雖然全場錄得11次攻門，不過形勢上並無佔優，最接近嘅一次攻門要等到完場前補時階段，後備入替嘅久保建英主射罰球中楣彈出；而因武漢肺炎有多位球員缺陣嘅喀麥隆全場亦都無辦法製造威脅，最終雙方悶和0:0完場。

日本教練森保一賽後就表示，球隊今次加入咗唔少年青球員，仍然需要磨合，不過佢就對球隊今場嘅防守表現表示滿意，日本將會喺下星期二同另一支非洲球隊科特迪瓦進行友賽。

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