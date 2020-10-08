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英格蘭攞「威」｜卡維特利雲地標入頭槌 三獅熱身賽靠新勢力派威爾斯3蛋

24分鐘前
英格蘭由卡維特利雲在地標戰先開紀錄

英格蘭周四於溫布萊主場進行熱身賽，憑處子登場的卡維特利雲在上半場頭槌建功，加上另兩位國際賽經驗也淺的高亞迪及丹尼艾格斯，換邊後同樣取得國家隊首球，以3:0大勝由傑斯任教、缺少加里夫巴利及艾朗藍斯壓陣的威爾斯。

英格蘭領隊修夫基賽前已強調，今戰會以試陣及考察新人作為首要條件，因此出賽陣容中多為經驗稚嫩的國腳，包括首獲徵召的愛華頓前鋒卡維特利雲及阿仙奴翼鋒布卡約沙卡，其他正選還有基亞利殊、加雲菲臘斯、丹尼艾格斯及高亞迪等在國家隊上陣場次未達雙位數的國腳，反而隊長哈利卡尼獲准休戰，而年紀輕輕卻經驗豐富的拉舒福特也全場坐在後備席不用披甲。

面對同樣以副選掛帥的威爾斯，英軍踢至26分鐘打開缺口，入球的正是今場焦點之一的卡維特利雲。這位今季在愛華頓各項賽事已轟入9球的大勇前鋒，在國家隊也持續入球運，接應基亞利殊禁區右路傳中，門前飛身頭槌頂入網，三獅軍團也以這個入球領先上半場。

換邊後53分鐘，正選中經驗最豐富而在今場戴上隊長臂章的捷比亞，在偏右路30碼位置大腳開罰球入禁區，高亞迪遠柱趕到接應射入，助英格蘭拉開比數；10分鐘後，輪到今戰在前線與卡維特利雲搭檔的丹尼艾格斯，在角球攻勢中接應泰朗明斯頭槌二傳，離門6碼倒掛妙射得手，替英格蘭提早奠定3:0勝局。值得一提，另兩位首次入選大國腳的英格蘭小將列斯占士及哈維班尼斯，也都有在下半場入替。

英格蘭稍後數天會出戰歐洲國家聯賽，先是周日惡鬥比利時，3天後就會再戰丹麥，兩仗都同在主場出擊。至於接下來一戰的對手比利時，同日友賽科特迪瓦踢成1:1，巴舒亞伊於53分鐘建功，但完場前被敵軍效力AC米蘭的中場基斯爾射入12碼追和。

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