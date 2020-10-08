NBA總決賽｜AD畢拿場上惡鬥爭冠 感情事低調處理

安東尼戴維斯（AD）和占美畢拿（JB）兩大球星在球場上惡鬥爭冠，但他們在場外的生活更引起球迷興趣，事關二人都是NBA裏感情生活相當低調的球星，其實兩位現時已為人父，背後的女友更是位漂亮可人兒，兩對情侶低調愛避開傳媒鏡頭。 文：華弟

高大的AD對待感情非常認真，2013年他與堪薩斯大學女籃球員Dylan Gonzalez談過一場轟動的戀愛，惟戀情僅持續兩 年便結束，此後他再無結交女友。直至 2016年，他與塘鵝續下5年1.3億美元大約的同時，邂逅漂亮的「一眉嫂」瑪蓮 （Marlen P.），此後他便一心一意拍拖，謝絕任何花邊新聞。據指AD本年初㩦同瑪蓮出席奧斯卡典禮的會後派對，才是二人首次正式公開露面，非常低調，他們現今育有一名女兒Nala。

JB場外也有過豐富的感情史，女友曾是歌手、索模不在話下，連加拿大演員Shay Mitchell也被他征服。據指現時能留在JB身邊的是一位名為Kaitlin Nowak的女模，她於去年10月為JB誕下女兒Rylee，JB當時跟熱火請假缺陣了三場常規賽，為見證孩子出生。提及女兒時，他更展現出鐵漢柔情的一面：「女兒降臨是我的幸運，這改變了我對生活的態度。」JB與女友甚至未有一張公開合照。

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