美斯蘇亞雷斯齊追平「大哨」紀錄 成為南美國家隊入球最多保持者

周四世界盃南美洲區外圍賽，美斯和前巴塞隆拿隊友蘇亞雷斯分途出擊，分別代表阿根廷和烏拉圭射入12碼兼贏波。兩人更同時追平了「大哨」巴西朗拿度的紀錄，以39球成為南美國家隊正式賽事中入球最多的球員。

美斯事隔11個月重返國家隊，今仗就憑上半場早段的12碼一箭定江山，助球隊擊敗厄瓜多爾；而蘇亞雷斯在烏拉圭主場鬥智利中，同樣憑12碼攻入1球，助球隊以2:1擊敗對手，今球亦是蘇亞雷斯為國家隊攻入的第60球，繼續成為隊史神射手第一位。

不過，兩位昔日在巴塞的好拍檔，周四亦同時追平了巴西傳奇前鋒朗拿度的紀錄，三人同時以39球成為南美國家隊正式賽事中入球最多的球員，不過，兩位現役前鋒只需攻入一球，就可以打破39球的舊紀錄。不過美斯代表國家共攻入71球，比起朗拿度的62球及蘇亞雷斯的60球還要多。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！