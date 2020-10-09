西甲｜華倫西亞或再失主力 馬體會想用「緊急法」撬干度比亞

由於阿仙奴在轉會窗關閉前最後一分鐘，以4,500萬鎊（約4.5億港元）從西甲馬德里體育會簽入湯馬士柏迪。因此目前馬體會打算利用「緊急簽人法」去尋找柏迪的替代者，據西班牙傳媒《馬卡報》報道，馬體會有意簽入華倫西亞中場干度比亞，令今年已經失去多位主力的「蝙蝠軍團」或再受打擊。

報道指，柏迪轉會一事由於是阿仙奴單方面啟動贖身條款，令馬體會根本無法反對交易，又或出價挽留柏迪，因此現時球隊有一個月的時間可以簽下一位在西班牙國內效力或自由身球員，上季巴塞隆拿就曾經利用這條緊急法撬走巴夫韋迪，當時更令到雷加利斯無法額外再買人。不過報道又提到，華倫西亞現時無意與馬體會進行談判，假如後者願意啟動干度比亞的贖身條款，華倫西亞才會願意放人，但具體數字就未有透露。

今年夏天華倫西亞已經失去多名主力，今季才開始執教球隊的查維加西亞對球會未有簽入新援感到不滿，並且在周三與球會主席進行了長達兩小時的會議。有報道指，球會向查維加西亞表示，假如後者想要離開球隊的話，就必須親自支付300萬歐元，這一個數字亦令到查維加西亞被逼繼續執教華倫西亞。

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