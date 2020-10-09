世盃外｜皇馬巴西孖寶2缺1 雲尼斯奧斯冇份 洛迪高高斯等上位

巴西在周五世盃南美洲區外圍賽主場迎戰玻利維亞，主帥迪堤在效力西甲皇家馬德里的五名巴西球員中，只挑選了中場卡斯米路和前鋒洛迪高高斯，卻棄用了另一前鋒雲尼斯奧斯祖利亞。迪堤解釋，在「皇馬孖寶」中2選1，是參考了該隊教練施丹的決定。

迪堤說：「皇馬上季最重要的一場比賽，就是歐聯16強次回合作客對英超曼城，特別是球隊首回合已負1:2，實非勝不可。結果施丹在次回合起用洛迪高任正選，足見洛迪高獲施丹肯定。事實上，洛迪高是一名很有天賦的球員，他『上位』機會將接踵而來。他既可以為隊友製造空位，一對一能力也非常高。」皇馬次回合同樣以1:2不敵曼城被淘汰，洛迪高61分鐘被換走，至於雲尼斯奧斯祖利亞全場坐在後備席上，未有上陣機會。

不過到了今季，雲尼斯奧斯祖利亞在皇馬的上陣機會，就比洛迪高多。皇馬至今踢了四場西甲，洛迪高1場正選1場後備無入球，反而雲尼斯奧斯祖利亞2場正選1場後備射入2球。故此迪堤棄雲尼斯奧斯祖利亞而用洛迪高的決定是否正確，就要看19歲、只曾代表巴西兩次的洛迪高，在對玻利維亞時的表現才知曉。

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