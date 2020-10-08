世界盃外圍賽｜美斯11個月後回歸即入12碼 阿根廷1:0食「瓜」

回歸阿根廷國家隊大軍的球王美斯，周四於世盃南美洲區外圍賽領軍主場迎擊厄瓜多爾，射入一球12碼助球隊小勝1:0。

美斯因在去年的美洲國家盃後批評南美足協，及後被罰停賽3個月，此後一直未有再代表國家隊出賽，加上武漢肺炎疫情，使他事隔了11個月才重返國際賽賽場。他今戰戴上隊長臂章，與拿達路馬天尼斯及奧甘波斯組成鋒線，踢到上半場12分鐘，奧甘波斯在禁區內被絆倒，球證直指12碼，美斯主射雖被敵軍門將稍拍到，但仍然入網。

阿根廷領先後仍佔據上風，奧甘波斯原本可在下半場擴大比數，接應拿達路馬天尼斯頭槌二傳無人看管下第一時間趟射，竟被對方門將落地反應快撲出底線。另一邊廂，厄瓜多爾的反擊雜亂無章，全場只得兩次射門無一中框，最終阿根廷保住1球勝果至完場，在這場南美洲區世盃外圍賽打開勝門。

同日另外兩場南美洲區外圍賽，美斯的巴塞隆拿舊戰友蘇亞雷斯，也在對智利的比賽中射入12碼替烏拉圭開紀錄領先，而對手的阿歷斯山齊士在54分鐘建功扳平，然後膠着的局面要去到補時階段，烏拉圭後備上陣的華倫西亞前鋒麥斯高美斯，禁區外射地波入網，助球隊主場2:1絕殺智利；至於巴拉圭主場鬥秘魯一仗，雙方2:2賽和，各得1分。

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