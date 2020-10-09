NBA總決賽｜占士FMVP頂頭大熱 賠率大幅拋離AD畢拿

在NBA總決賽領先熱火場數3:1的湖人，有機會在明早第五戰嬴波封王，外界對總決賽最有價值球員（FMVP）的人選更是眾說紛云。根據外國博彩網站最新的FMVP賠率，勒邦占士（LeBron James）依然是頂頭大熱人選，其次是安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD），第三位是熱火球星占美畢拿（Jimmy Butler、JB）。

湖人輸掉總決賽第三戰、場數被追至2:1時，外國博彩公司已經把占士最後奪冠並當選FMVP的賠率調至1.44倍，AD當時有2.9倍。而在湖人勝出第四戰後，占士當選的呼聲更大，加上AD近戰表現稍有失準，前者的賠率熱至1.22倍，後者則被調至4.5倍。隨着湖人很大機會能夠奪冠，JB能夠當選FMVP的機會不算大，賠率由11倍跌至29倍，第四位人選已經是熱火新秀希路（Tyler Herro），其FMVP賠率為81倍。

總決賽平均每場獲得27.8分、11籃板和8.5助攻的占士，在AD表現沉靜之時扛起球隊，除了力爭為第三間效力的球會帶來總冠軍，他更有望成為NBA史上首位能在三間不同球會奪冠兼贏得FMVP的球員；至於今季季後賽場均獲得28.2分和9.3籃板的AD，在近兩場總決賽表現有所回落，他於首兩個回合連續兩場攻入30分+後，近兩戰場均只有18.5分。

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