普巴嗌走｜堅尼鬧爆魔將可恥：佢哋會害死蘇斯克查

曼聯名宿堅尼周四上電視台評述英格蘭友賽時，剛好被問到前東家上周英超1:6大敗給熱刺的觀後感，他以「可恥」來形容一班後輩的演出，還指這班魔將會連累領隊蘇斯克查賠上這份工。

堅尼表示：「對熱刺的表現是可恥的，對紅魔的隊徽也是可恥的。太多傳媒在說這場比賽了，最終這些球員會令蘇斯克查失去工作。」

熱刺領隊摩連奴在2018/19球季執掌曼聯時，也是因為球隊成績欠佳而被辭退，堅尼就認為以保羅普巴及拉舒福特為首的這班球員，早已開先例：「他們之前就令摩連奴失去工作，所以他們會對蘇斯克查做出相同的事。」

事實上早在對陣熱刺前，堅尼已預言紅魔若不在轉會窗關閉前增兵，今季肯定會自吃苦果，最終這場大敗後，球會把握最後機會狂簽卡雲尼及阿歷士迪尼斯等4將，且看4人能否適應紅魔或英超的踢法，提升整體實力。

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