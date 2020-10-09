法網｜姬蓮4強淘汰姬維杜娃 與19歲波蘭球手爭冠軍

周四法國網球公開賽女單四強賽，美國的姬蓮和捷克球手姬維杜娃爭入決賽，最終21歲的姬蓮憑關鍵時刻較穩定的發揮，最終以6:4和7:5直落兩盤殺入決賽，決賽的對手將會是同日淘汰寶多露絲嘉的19歲波蘭球手絲維迪克。

21歲的姬蓮8強擊敗同鄉丹妮莉歌蓮絲晉級，今場雖然被姬維杜娃輕鬆拿下第一局，但其後她連續兩次破發領先至4:1，雖然姬維杜娃曾追至5:4，但姬蓮在第10局「刁時」保住發球局，成功以6:4拿下第一盤。

第二盤雙方曾保住發球局打成2:2，姬蓮在第6局成功破發已3:2領先，第七局姬維杜娃本有機會破發，可惜三次「刁時」機會都被姬蓮瓦解，更成功以4:2領先，其後姬維杜娃終在第10局破發追成5:5，可惜其後連續出現失誤，終被姬蓮以7:5贏下第二盤，直落兩盤淘汰姬維杜娃殺入決賽。

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