NBA總決賽｜湖人隊史習慣性奪冠 占士：要成功先嬴到湖迷尊重

NBA總決賽第五戰將在香港時間明早進行，領先熱火場數3:1的湖人，距離拿下總冠軍只有一步之差。今季帶領湖人相隔十年再打入總決賽的勒邦占士（LeBron James），其實加盟「紫金兵團」只是第二季時間，他周四賽前受訪表示，要贏得湖人球迷的尊重，就要為球會帶來成就。

明早G5將會披上「黑曼巴」戰衣的湖人，只要再下一城，便可贏得隊史上第17個總冠軍，也是他們繼2009/10球季後再度捧起冠軍獎盃。大戰前夕，占士回顧自己加盟湖人的兩季之間，用盡氣力為「紫金兵團」帶來一切的可能，更是秉承着拜恩（Kobe Bryant）遺下的愛出發。他說：「加盟湖人後我學習到的事是，他們不會理會你之前所做過的事，直到你以湖人的身份取得成功，他們就會尊重你。」

今季已是占士生涯第十次打入NBA總決賽，他也將追逐個人第四隻冠軍指環，以及努力為他效力的第三間球會帶來總冠軍。占士表示，他此前的光輝生涯對湖人球迷來說，沒有太大意義，而且「紫金兵團」過去曾簽入過奧尼爾（Shaquille O’Neal）、拜恩和莊遜（Magic Johnson）這些大牌球星，「湖迷」基本上已經習慣球隊能夠經常贏得總冠軍，或是踏上總決賽大舞台。他續道：「他們不會理會你的履歷表，直至你成為湖人的一份子，然後你要以湖人的身份贏得成功，然後他們便會尊重你，這是我學到的事。」值得一提的是，占士職業生涯在總決賽只差一場便能奪冠的話，他的戰績是3勝0負，有望成為NBA史上首位在這個情況達到4勝0負的球員。

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