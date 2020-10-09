賽車●今日體片｜冇發現戰車有問題 一開賽就炒仲衰過阿木

《頭文字D》有幕賽車，阿木（杜文澤飾）鬥中里毅（余文樂飾）喺秋名山上演，結果阿木喺第一個彎之後就炒車，相信大家都仲記得，但估唔到外國有位車手仲衰過阿木。片段入面就見到右手邊架戰車比賽一開波就失控，直路都未行完就炒咗，睇嚟嗰位車手真係唔識㗎喎，比賽前竟然冇發現到戰車有問題。或者學阿木咁講，揸GTR咪唔使炒囉。

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