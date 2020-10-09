占士大熱勢奪FMVP

【綜合美國外電】NBA總決賽領先熱火場數3:1的湖人，很大機會於今日第五戰中贏波封王，外界對總決賽最有價值球員（FMVP）人選眾說紛云。據外國博彩公司的最新FMVP賠率，湖人球星勒邦占士（LeBron James）依然是頂頭大熱，其賠率更大幅拋離第2位的隊友安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）及第3位熱火球星占美畢拿（Jimmy Butler）。（ViuTV99台今日9:00am直播Game 5）

當湖人在周日輸掉總決賽第三戰、場數被追至2:1時，占士的FMVP賠率只有1.44倍。但他們周二勝出第四戰叫糊後，大帝的賠率竟熱至1.22倍，AD則有4.5倍。除非熱火能從湖人手中扳回一城，否則畢拿能當選FMVP的機會不大，其賠率更由G3後的11倍跌至29倍。

總決賽場均獲得27.8分、11籃板和8.5助攻的占士，在AD表現沉靜時擔起整支球隊，有望成為NBA史上首位能在三支不同球會奪冠兼贏得FMVP的球員。力爭個人第四隻冠軍指環的占士賽前稱，自己的光輝生涯對湖人球迷來說沒有太大意義，紫金兵團往日為總決賽常客，球迷基本上已習慣球隊能經常贏得總冠軍：「你要以湖人的身份取得成功，他們便會尊重你，這是我學到的事。」

另外，今季NBA總決賽收視比起往年大跌，在美國G1僅有741萬人收看，G2更跌至170萬創總決賽收視新低。NBA總裁阿當施華（Adam Silver）認為，收視創新低可能是受NFL和MLB的比賽影響。