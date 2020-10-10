【一燈決】燈神：博葡萄牙施法要下盤

【對決場次︰法國vs葡萄牙】

上周《一燈決》延續9月頹勢，累捧曼城嘅上盤客損手，今周歐洲聯賽讓路歐國聯，又睇下轉玩國際賽可唔可以反底，呢鋪小弟撐葡萄牙吓盤。

兩支A3組全勝球隊交手，作客嘅葡萄牙暫時以得失球領先，其中基斯坦奴朗拿度（C朗）上輪對瑞典入兩粒，達到國際賽入球破百里程碑，目前佢同109球嘅伊朗名宿戴伊只差8球，相信呢位祖記球星每場國際賽必搏盡入波。

葡軍主帥費蘭度山度士今次徵召嘅陣容同上月有四個變動，當中重召防中威廉卡維奴，配合波基斯費南迪斯及摩天奴組成三人中場線；前線三叉戟C朗同祖奧菲歷斯係必然正選，另一人選相信係曼城貝拿度施華同紅軍新兵迪亞高祖達兩者之爭。

葡軍中前場星光熠熠，但防線要靠37歲老將比比撐住，面對有主場之利嘅法國係有啲令人擔心。葡軍周中輪換下友賽西班牙賽和0:0，雖然控球比率低過對手，但都有兩次中楣，贏唔到係冇運啫。

法國啱啱友賽大勝烏克蘭7:1，當中「三基箭頭」包括基利安麥巴比、基沙文、基奧特均有進賬。正選門將洛里斯冇踢友賽，相信係留力應付兩場歐國聯。同樣防中尼高路簡迪都係留力，預計對萄葡牙會復任正選，同保羅普巴撐起高盧雄雞中場線。另外，里昂後衞里奧杜布斯確診武肺，好在佢哋兵源足，連皇馬華拉尼都唔係必然正選，就知板凳有幾深。

文：筋肉人

《一燈決》係今季新欄目，由上月擂台盟主同上月燈神拗吓頸，睇吓讀者信邊個。