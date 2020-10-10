港超煞科｜與傑志、富力鬥到最後 東方形勢最有利

受武肺影響，19/20港超聯延至明午煞科，餘下三場賽事，愉園對傑志、冠忠南區對理文及東方龍獅對富力同時間上演，焦點當然落在東方、富力及傑志三強爭冠之上，而「愉、傑」及「東、富」的賽果決定冠軍花落誰家；牌面上，東方最為有利。

今季港超受疫情影響停擺半年後上月重開，但只餘六隊角逐，爭標形勢亦因扣除退賽隊戰績而出現變化，當中富力優勢略減，其餘四隊在復賽前同樣有機會。東方復賽首戰擊敗傑志，惟前者失分仍然較富力多，怎料富力慘遭南區逼和2:2，兩敗俱傷，前者多失兩分而令到原先東方、理文及傑志燃起爭標希望，而南區和波提早跌出爭標之列。

復賽首戰失利的傑志，隨後連挫理文及富力，將理文擯出爭霸之列，還取回爭標主導權，可是上場對南區先勝後和，令這支三屆港超盟主又再由主動變被動，原先被動的東方周日只要擊敗富力便可重奪港超；至於富力要稱王，先要擊敗東方，還望傑志爆冷在愉園腳下失分。

曾執教東方及傑志的南區助教高尼路被問到港超爭標形勢時，他認為東方毫無疑問的上風：「東方復賽全勝，連捧兩盃，煞科遇弱勢的富力，形勢佔優，不過，足球有好多變數，賽事期間可以有很多意想不到的事情發生，這是足球有趣之處。」

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