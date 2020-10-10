英超｜阿仙奴無意炒奧斯爾 冇人買繼續放雪櫃？

早前有傳阿仙奴希望盡快將全隊最高薪球星奧斯爾套現，假如在本土低組別及美職聯轉會窗關閉後也未有着落，不排除與他提早解約，以釋除薪金負擔，但ESPN就透露，兵工廠與球員本人都無意這樣做。

奧斯爾現享有35萬鎊周薪，但在現任領隊阿迪達麾下，完全沒有上陣機會，今季從未在任何賽事亮相，連坐在後備席也沒有，而最近公佈的歐霸盃大軍註冊名單中，也理所當然沒有他的名字。盛傳阿仙奴想盡快踢走這位高薪球星，但ESPN就指假如收不到報價，球會也未必會提早和他解約。

ESPN表示，阿仙奴久久都未有聯絡奧斯爾及其經理人，不似是想尋找雙方之間的解決方案，除非有盛傳是他下一站的美職球會向他們報價，才會願意將這位中場放走。

不過，奧斯爾近日抗議球會的行動已「升級」，事關球會扮演球會吉祥物Gunnersaurus的員工數日前被兵工廠炒魷後，這位德國中場竟在社交網站上表示，願意為球會承擔「清潔龍」的全數薪金，似是有點和球會搞對抗；另外，阿仙奴4月時推出減薪政策，奧斯爾也領頭其餘兩名球員拒絕減薪。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！