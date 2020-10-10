NBA總決賽｜湖人奪冠彩帶提早準備定 最後1分鐘遭熱火反勝好老尷

在G5開打前，湖人已領先場數3:1「叫糊」中，並在今場離完場前1分鐘時，比數仍領先熱火，工作人員隨即走去準備彩帶，準備慶祝他們封王，怎料熱火最後關頭竟反勝湖人，令場面變得十分尷尬。

湖人在比賽剩最後1分鐘時，仍領先熱火108:107，但想不到是在這1分鐘就出現峯迴路轉一幕，占美畢拿（Jimmy Butler）兩罰皆中，反超1分，而湖人則有丹尼格連（Danny Green）射失3分，及後希路（Tyler Herro）再有射罰球機會，結果他也兩射全中，領熱火反勝111:108，而聯盟工作人員原本為湖人安排的捧盃彩帶，也在今戰用不上。

這一幕令不少人想起2013年的總決賽，也是熱火與馬刺進行G6，前者正落後場數1:3，去到該仗完場前仍在比數上落後，當時又是有工作人員去到場邊準備頒獎台，而熱火主將阿倫（Ray Allen）那時走到工作人員面前大喊「收起那黃線」，隨後他就在比賽投入一個關鍵的3分，將比賽帶到加時，並在加時反勝對手，將場數追成3:3，並且在G7擊敗對手，成功奪冠。

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