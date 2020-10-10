港超煞科｜母親妹妹確診武肺 高尼路或趕回巴西

今季轉到地區球會冠忠南區擔任助教的前香港足球先生高尼路，昨晚應前南華隊友丘建威邀請出席足球活動時透露，疫情其間離開南區返回祖家巴西探望家人，早前決定回港，希望可繼續在港執，不過，母親及妹妹日前相繼確診武漢肺炎，如情況轉差，可能要立即返回巴西。

已入籍香港的高尼路表示，與南區解約便決定先返回巴西探望家人，自己已適應香港生活環境，探望家人及休息一段時間後決定回港再作打算。他說：「很鍾意這裏的生活，當然疫情下要延續職業教練工作並不容易，但還有些業餘教練工作，暫時不會太擔心。」

高尼路於2012年掛靴，之後決定返回母會巴甲國際體育會擔任該隊的青年軍教練，但在港生活十多年後，未能適應巴西的生活，一年後決定返港，並任東方助教，之後為教練，15/16球季轉到傑志任職，擔任青年軍及一隊教練，今季轉到南區與前南華隊友鄭兆聰合作，可惜半季過後鄭兆聰離任，而疫情下，南區下半季改聘列文為教練兼球員，而高尼路未獲留用。

47歲的高尼路透露，巴西疫情依然嚴峻，醫療系統也不及香港完善，單是每次做檢測也要100美元，不是太多巴西人可以負擔，受感染亦未必可以到醫院接受治療。他說：「兩日前接獲家人通知母親及妹妹先後受感染，目前在家隔離及治療，現階段情況尚可以，只是母親年紀大，情況令人擔心，如轉壞可能會盡快返回祖家探望及協助她們。」

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