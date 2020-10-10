法網｜祖高域紅土場7鬥拿度輸6次 4入決賽得1次封王

由於費達拿未有參賽，加上網壇四大天王中梅禮早已不復當年勇，今屆法網決賽由二號種籽拿度大戰頭號種籽的祖高域，也變成理所當然的對決。

雖然兩人歷年55次對碰中，祖高域稍佔上風，錄得29勝26負，而且在決賽對戰往績方面，也有15:11（15勝11負）的優勢，但若只專注法網這項賽事，號稱「泥地王」拿度就反有壓倒性的優勢，7次在紅土場相遇贏祖高域6次。值得一提是，兩人對上一次在法網碰面，就是2015年的8強，也是祖高域唯一一次贏拿度的法網比賽，以7:5、6:3及6:1直落3盤輕取對方，後來也成功殺入決賽，可惜竟不敵華域加而屈居亞軍。

祖高域在法網決賽的成績確實不夠好，之前4次入決賽只在2016年奪過冠。除了上述的15年敗給華域加，12及14年就是敗在周日對手拿度手上。至於有12座法網錦標的拿度，當然是從未在這項賽事的決賽失手，因此在這次對決中，無論各方面都絕對佔盡上風。

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