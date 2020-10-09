保羅普巴上季不時同皇家馬德里扯上關係，但隨住曼聯復賽後氣勢如虹，佢自己曾經都講過享受喺紅魔踢波，轉會傳聞亦告一段落。不過，今季曼聯開季諸事不順，國際賽前喺英超仲喺主場俾摩連奴帶領嘅熱刺大炒6:1，喺領隊蘇斯克查為球隊頭痛之際，呢位法國中場又搞屎棍，再次重提自己想加盟皇馬嘅夢想，呢鋪睇嚟真係博走。

下年就同曼聯約滿嘅普巴，喺備戰鬥葡萄牙同克羅地亞嘅歐國聯前受訪時，竟然講番起自己未來想上「艦」跟施丹嘅夢想：「呢啲傳聞大家都聽過啦，你想我點答呢？係呀，每個球員都會想為皇馬比賽，呢個係我嘅夢想，點解未來唔會發生呢？」不過，佢都有話自己會專注喺曼聯嘅比賽先：「聽到好多關於我會離隊嘅傳聞，但我𠵱家仍然喺曼聯，都會繼續帶領球隊力爭上游。」

恨鐵不成鋼魔迷寧早賣

2016年普巴以8,930萬鎊轉會費由祖雲達斯重返曼聯後，四年嚟一直交唔出自己應有嘅水準，又成日喺球隊製造麻煩。普巴啱啱出道時已被外界認為係紅魔新領袖，可惜已經27歲嘅佢，場內場外都冇發揮到呢種特質。18/19球季普巴同摩佬已傳出貌合神離，仲曾經喺訓練場發生口角，最終摩佬被炒後，佢仲喺ig出post慶祝，行為被外界抨擊。如果唔係現任嘅蘇B較遷就普巴，相信早就將帥不和。

早排，曼聯名宿堅尼曾經出聲批評呢隊曼聯，仲用「可恥」嚟形容一班後輩：「佢哋對熱刺嘅表現真係可恥，簡直係羞辱咗紅魔嘅隊徽。佢哋之前已令摩連奴俾人炒，佢哋將會對蘇B做出相同嘅事。」今次普巴又嗌走，唔少球迷都認為，既然呢位號稱世界級嘅中場大將踢唔出水準，及早賣走佢都未必係壞事，對球隊長遠發展可能仲好。

羅美路冇份踢歐聯慘情

曼聯禮拜四亦都公佈咗今季出戰歐聯嘅25人大軍名單，當中三位矚目新兵卡雲尼、雲迪碧克同阿歷士迪尼斯都榜上有名，新7號仔卡雲尼雖然仲隔離緊，但佢近日都把握時間，着住曼聯訓練波衫跑步保持狀態。而一眾主力好似迪基亞、哈利馬古尼、普巴同拉舒福特等就悉數入選。不過，過去幾季為曼聯喺盃賽做正選嘅羅美路，就因為甸恩軒達臣回歸被剔出名單，估計好快就會離隊他投。