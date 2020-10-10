NBA總決賽｜占士季後賽上陣達259場 追平NBA史上最多紀錄

周五NBA總決賽湖人鬥熱火第五戰，35歲的球星勒邦占士（LeBron James）正選出場，其生涯季後賽上陣場數已累積至259場，追平NBA史上季後賽上陣場數最多紀錄，與湖人名宿費沙（Derek Fisher ）並列史上第一。

今年12月底便會迎來36歲生日的勒邦占士，今季已是他征戰NBA的第17個球季，這位季後賽常客生涯只曾有三個球季未曾打入後賽，最近一次就包括去季他加盟湖人首季，因受傷患困擾未能帶領「紫金兵團」打破六年不入季後賽的紀錄。LBJ生涯已經三度拿下總冠軍，今季更帶領湖人殺入總決賽，與熱火爭冠，連計周五總決賽第五戰，他在季後賽上陣已經來到第259場，追平名宿費沙的紀錄。

排在LBJ和費沙之後的，是馬刺名宿鄧肯（Tim Duncan），他生涯在季後賽上陣達到251場。而以現役球員來計，季後賽上陣場數第二多的是熱火老將伊古達拉（Andre Iguodala），他職業生涯在季後賽一共上陣165場。

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