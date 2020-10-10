處子入球：三新獅齊入波好兆頭?

周四英格蘭在國際友賽以3:0大勝威爾斯，此役為三獅軍團取得入球的卡維特利雲、高亞迪以及丹尼艾格斯，也是在國家隊上陣經驗較淺的球員，而且都是三位球員在國家隊的處子入球。據Opta數據指出，對上一次英格蘭有三位球員在同一場比賽射入處子球，要追溯至1963年對瑞士的友賽，值得一提的是，英軍當時在3年後成功捧走1966年的世界盃。

根據Opta統計，英軍對上一次在單場賽事中有三名球員取得處子球，已經是57年前對瑞士的友賽，該仗球隊大勝8:1，東尼基爾、莊尼拜尼以及占美美利亞三位前國腳都於該仗射入國家隊首球。只不過57年前的這3位球員，最終沒有人入選1966年世盃的英格蘭大軍名單當中，三人目前只剩下占美美利亞仍在生，而他只曾兩次為英格蘭出戰國際賽。

協助英格蘭取得入球的三位功臣，其中愛華頓前鋒卡維特利雲更是上演「地標」戰就取得入球，這位23歲鋒將今季在英超已攻入6球，而且此役為英軍射入先開紀錄的一球後，令他成為自35年前連尼加對陣土耳其以來，首位在溫布萊球場為英軍取得入球的愛華頓前鋒。賽後卡維特利雲感到非常興奮，同時對沒有球迷在場感可惜：「沒有球迷在場慶祝是個遺憾，我家人也不能到來，這樣看就苦樂參半，但能夠在地標戰入球，已是達到夢想。」

文：王杰