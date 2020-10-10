法網｜拿度直落三盤淘汰舒華斯文 周日爭取第13次封王

法網周五上演的男單四強賽事，「泥地王」拿度以直落三盤6:3、6:3、7:6（7:0）戰勝阿根廷球手舒華斯文，成功以3小時9分鐘，贏下自己的第99場法網的比賽。第16次參加法網的拿度，將會在周日力爭個人第13次於法網封王。

今場面對在8強淘汰應屆美網冠軍迪安的12號種籽、阿根廷球手球手舒華斯文，34歲的拿度開局顯得有些慢熱，首局足足打了接近12分鐘才成功保住自己的發球局，隨後二人在接着的兩局皆被對方破發，但極具經驗的拿度逐漸站穩陣腳，再次回敬一次破發，以6:3取下第1盤。

第二盤開始拿度的發球表現明顯較首盤好，這位西班牙名將在第二盤未失一次發球局下，在第三及第九局再一次破發，僅僅用了44分鐘就以局數6:3贏得第2盤。至於舒華斯文在落後兩盤的情況下，第三盤初段明顯信心受到打擊，拿度在第2局保發之後，更以Love game破發，令舒華斯文一度落後1:3。不過拿度隨後出現失誤，舒華斯文亦調整好心態再次展示出自己的韌力，連續破發2次打破拿度的發球局追成4:4，二人更要鬥至決勝局，最終拿度贏細分7:0，在未失一盤的姿態下第13次闖入法網決賽。

對於自己第13次闖入法網決賽，拿度於賽後就表示：「在這裏比賽永遠都是特別的，而且可以再次闖入決賽，這是一個特別的時刻。比賽中我出現了幾次犯錯，此前我曾在意大利網球公開賽不敵舒華斯文，所以我知道這場會是苦戰。」

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