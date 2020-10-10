NBA｜擬以網隊為生涯最終站 32歲杜蘭特不再轉會

正在養傷備戰下個球季的網隊球星杜蘭特（Kevin Durant、KD），日前接受外媒節目訪問時表示，自己餘下的職業生涯很大可能都會繼續留在網隊效力，穿上這件黑白球衣直至退役為止。現年32歲的KD，去年夏天與網隊簽下四年1.64億美元的長約，今季因傷長唞一年後，來季便能看到他與K艾榮（Kyrie Irving）追逐總冠軍。

NBA今季產生多對超級球星組合，除現正出戰總決賽的湖人，網隊季前也有KD和艾榮兩大巨星加盟，只是二人今季都因傷患困擾先後休戰，才致網隊在季後賽首圈就便淘汰出局。在NBA打滾12年的KD，與網隊完約時將會年屆34歲，這位兩屆總決賽MVP出席《The Player Tribune’s Text Message Talk Show》節目時，被問及網隊是否會成為他生涯的最後一站，KD回應說：「截至今天，截至這一秒，是。」過去他曾表示，自己有機會在35歲就宣佈退役，那麼網隊將會是他生涯最後一支效力的球隊，他表示：「無論你有多享受也好，沒有人想上學上那麼長的時間，起碼我知道自己不想，去到某個時侯，你就要準備畢業了。35，這是我暫時腦海的（退役）年齡。」

KD此前與效力過的球隊最後都不歡而散，他在2016年離開效力八年的母會雷霆加盟對手勇士，就被球迷大鬧「抱團」、「叛徒」、「出賣雷霆」，事關雷霆在2016年西岸決賽在領先場數3:1下，被勇士逆轉封王，惟KD季後隨即加盟勇士，引起極大爭議。在布魯克林，他與球隊、新教練尼殊（Steve Nash）等人都關係友好，讓他相信網隊在自己結束生涯的最好地方。

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