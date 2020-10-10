周末專題｜愛華頓的恩沙基？ 「利雲」上位做新一代禁區之狐

新一季英超開鑼近一個月，最令人驚喜球隊莫過於四戰全勝的愛華頓，再數當中最令人驚喜的球員，就必屬前鋒卡華特利雲。這位年僅23歲的前鋒各項賽事6戰攻入8球，隨之獲得修夫基的招手首次入選大國腳，首次為大國腳上陣就取得入球。而自從安察洛堤執掌後，「利雲」的入球率直線上升，肥安更以其得意門生「大恩」恩沙基與利雲作比較，指對方有潛質成為禁區之狐。

2017年，英格蘭破天荒同年贏得世青及世少盃冠軍，當時卡華特利雲就是於南韓捧走世青盃的成員之一。當年一眾球員備受期待，但可以在效力球隊中站穩陣腳的少之又少，蘇蘭基、盧卡文、李維士曲克等甚至已經遠離大眾視線，發展較好就只有卡華特利雲、回歸曼聯的甸恩軒達臣，以及最終沒有被阿仙奴賣走的美蘭尼爾斯，三人亦同時入選今期大國腳。

不過，所謂發展較好而只是上陣較多而已，17/18球季開始利雲就得到不少正選上陣機會，首季上陣32場入4球，之後一季上陣時間減少100分鐘入6球，雖有進步但難言令人滿意。去季愛華頓經歷低潮，馬高施華最終被炒由鄧肯費格遜出任看守領隊，利雲卻近來生涯的轉捩點，單在去年12月就已經攻入5球，幾乎追平自己英超單季入球紀錄。

之後到安察洛堤執掌，利雲繼續入球停不了，換帥後這位小將埋單合共攻入10球，可謂脫胎換骨。新一季愛華頓加入不少猛將，其中技術出眾的占士洛迪古斯加盟，進攻手段更多，利雲就了當中最大得益者。包括英聯盃在內的6場賽事攻入8球，當中更包括兩次連中三元。

數據顯示，在安察洛堤執掌愛華頓前，利雲平均每309分鐘才於英超攻入一球，但肥安上任後，數字下降至不足150分鐘。最大的改變，莫過於他更多出現於禁區。據統計利雲今季的場均觸球次數減少至不足30次，但在禁區的時間急升，比起過去出任類似右翼鋒需要引球推進，今季他更靠近龍門負責完成最後一腳。

「現在他更專注於在禁區伺機，減少浪費體力在禁區外是最大不同。」對於利雲減少觸球，肥安毫不介意，更希望對方專注於埋門。因為他其中一位得意門生是不論體能及身材都不合格，而且球賽參與度極低的恩沙基，「我想他（恩沙基）生涯中300個入球，有210球只是最後加一腳射入網。」在肥安眼中，利雲有高度有速度，頭頂腳踢皆擅長，而且把握力不俗，或者就是他在愛華頓的「恩沙基」。

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