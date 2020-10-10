英超｜英國本土部份直播波要收每人151港元 曼聯先反對後接受

英超在英國本土的轉播從10月起，每輪將有5場比賽不會在電視直播。這些未在當地電視上直播的比賽，將以收費方式通過網絡提供給球迷，球迷要花費14.95鎊（約151港元）才能觀看這些比賽。曼聯執行副主席活華特曾反對方案，後來說服不了其他球隊而轉為接受。

英超官方宣佈，10月起部份比賽將採取收費方式，每人單場收費金額為14.95鎊。據悉在最終投票環節中，只有李斯特城投了反對票，20支英超球隊以19:1的票數通過了這項建議。活華特起初也反對收費轉播，認為對球迷不公平，還提出另一項折衷方案，建議季票持有者可免費觀賞那些需要付費的比賽，可惜未能說服其他參與會議的高層，最後也改為接受這個方案。

英超賽會和英國政府曾期望10月1日起，可讓球迷重新入場觀賞賽事，惟武漢肺炎疫情近期反彈，計劃已被取消。現任天空體育評述的曼聯名宿加利尼維利，則在社交網絡就英超轉播要收費的決定發表其感想，直斥這是一次「非常糟糕的行動」。

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