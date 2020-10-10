印度超級聯賽｜曾因疫情拒回澳洲執教 科拿竟成印超新球會主帥

今季新加入印度超級聯賽的東孟加拉足球會，周五宣佈聘任前利物浦射手科拿，成為這支印超新球隊的主教練，雙方簽約兩年。

現年45歲的科拿，退役後一直與亞洲足球結下不解約，球員生涯晚期曾效力過澳職柏斯光輝，以及曾在泰超蒙通聯擔任球員兼教練。去年4月再次出山，擔任澳職球隊布里斯班獅吼教練，原本帶領該隊戰績不錯，惜武漢肺炎突然侵襲球壇，科拿3月時已返回英國，並聲稱不願離開家人，選擇辭去獅吼的工作，故獅吼在澳職7月重開時已聘用其他教練。

然而11月才開鑼的印度超級聯賽，今季才加入這個聯賽的新球會東孟加拉足球會周五宣佈，成功聘任科拿當主教練，助教安東尼格蘭特亦自獅吼之後，繼續跟隨科拿轉戰印度。不過，目前印度武漢肺炎疫情仍然嚴重，總確診人數突破600萬人，是僅次於美國全國第二多人確診的國家，未知早前聲稱不願離開家人的科拿，又會否如常到印度就任呢？

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