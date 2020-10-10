NBA總決賽｜黑曼巴戰衣季後賽首次輸波 湖人提早穿上打G5冇運行

季後賽逢穿「黑曼巴」球衣必勝的湖人，於香港時間周六提前換上這件球衣在G5出戰，結果這件幸運球衣沒有將運氣帶給他們，以108:111不敵熱火，也被對手總場數追近2:3。

湖人賽前已領先場數3:1，只要今戰勝出就能封王，因此他們原本安排G7才再穿黑曼巴球衣出戰，但為免夜長夢多，決定提早在G5換上這件幸運球衣。穿上黑曼巴球衣的湖人，此前季後賽4場比賽都勝出，包括在西岸第1圈對拓荒者的G4、西岸準決賽對火箭的G2、西岸決賽對金塊的G2以及今次總決賽對熱火的G2，但今次G5穿上這件球衣，幸運之神則未有降臨。

黑曼巴球衣是向湖人已故傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）致敬的球衣。這位已故名將於今年1月因墜機意外，與13歲女兒吉安娜（Gianna Bryant）與世長辭，終年41歲，也令整個洛衫磯市陷入一片愁雲慘霧。

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