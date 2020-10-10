武漢肺炎｜伊巴爆粗告別武肺：上帝要來找你了

周四AC米蘭宣佈隊內球星伊巴謙莫域在最新一輪病毒測試中，不過周五這位瑞典球星在個人Twitter上澄清，自己已經完全康復，並且向武漢肺炎「爆粗」。

伊巴謙莫域兩周前證實染上武肺，按意甲衞生協議規定，必須在兩次檢驗中呈陰性反應才能歸隊，惟米蘭官方周四發表聲明，稱伊巴仍然陽性，需要繼續隔離。可是米蘭宣佈這個消息後，周五伊巴又在Twitter上表示自己成功康復：「衞生部門已經告訴我，隔離已經解除，你可以出去了。」隨後伊巴更寫上「F**k covid19」以及「god is coming for you（上帝要來找你了）」

隨後米蘭亦在官方網站發聲明，指伊巴已經在兩次檢測中呈陽性，因此米蘭衞生當局已經解除了伊巴的隔離，這意味着伊巴有機會趕上下周的米蘭打吡。

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