法網｜祖高域險挫薛斯柏斯 硬撼拿度演夢幻決賽

上月美網男單決賽因費達拿與拿度兩位天王球手缺戰，加上祖高域在第4圈意外打中司線員被DQ下，像是世代交替般由迪安與施華利夫爭奪寶座，但今月的法網決賽，再次回到天王對決的局面。祖高域於周五的準決賽以3:2力挫5號種籽薛斯柏斯後，將會與同日較早前率先晉級的拿度，周日在紅土場上演夢幻終極一戰。

祖高域在這場準決賽贏得辛苦，打了接近4小時的比賽才淘汰希臘的薛斯柏斯。他在第1盤及第2盤本來先後以6:3及6:2輕鬆勝出，領先兩盤以為晉級決賽在望，怎料第3盤被對方絕處逢生，戰至4:4時於關鍵時刻打破祖高域發球局，及後反勝7:5，扳成盤數1:2。

第4盤，薛斯柏斯再打出驚人鬥志，一開始已領先祖高域，雖然比分一度被對方扳平，但最後仍以6:4勝出，令雙方要在決勝盤決高下。不過，經驗及心態始終勝一籌的祖高域，在關鍵時刻頂住壓力，在第3局成功破發後便連贏4局，以6:1擊退對手，總盤數贏3:2，第27次躋身大滿貫決賽。

祖高域也將會是第9次在大滿貫決賽與早前直落三盤淘汰舒華斯文的拿度交鋒，雙方之前各贏4次，若計算所有賽事，這次則是他倆第56次對戰。賽後，祖高域談到這次驚險過關，仍然露出一副自信的樣子：「我覺得表面上我很冷靜，內心卻不一樣，只是我認為就算在第3盤和第4盤時落敗，我仍控制着局面。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！