聰心直說：敲褪色狂牛小勝瑞士

【名家足路】失意於俄羅斯世界盃的西班牙隨即進行重組，除聘安歷基接任為主教練外，還聘請前傑志教練摩連拿為技術總監，與安歷基合作，希望為西班牙足球設定更合適的發展方向。

西班牙足球經過上代盛世後，近年在國際賽似乎有點停滯，但在青年級別賽事仍交出相當良好的戰績，只是要突破並不容易，而摩連拿及安歷基這兩位前狂牛國腳合作，除要帶領球隊走出困局，更要為狂牛未來鋪路。

近年，西班牙未能在大賽交出好成績，多少與前線缺少頂級前鋒有關，安歷基坦承球隊正面對這個問題，現階段要以不同球員分擔入球重責，這輪國際賽，除了有列斯聯的洛迪高摩連奴等較有經驗的前鋒入選外，巴塞隆拿的安素法迪及曼城新兵費倫托利斯等年輕球員亦同樣有份，希望年輕球員假以時日可以接班。

為準備今日對瑞士的歐國聯分組賽，西班牙周三晚與葡萄牙進行友賽，結果各佔半場優勢下踢成0:0；值得注意是西班牙此戰讓一眾後備兵先任正選，首次入選、效力狼隊的翼鋒艾達馬查奧爾及利雲特中場荷西甘賓拿亦先後登場，前者後備上陣，表現獲安歷基肯定。

沙基利中武肺康復

瑞士為準備此戰，周中亦在主場與克羅地亞「拍跳」，也同樣收起部份常規正選，終以1:2落敗，當然友賽賽果不太重要，惟瑞士近況不太理想也是事實，球隊前線本身入球能力有限，效力利物浦的進攻主力梳頓沙基利早前確診武漢肺炎，雖最新檢測呈陰性，惟未知能否正選上陣。上仗就算阿仙奴中場、隊長格列沙加正選領軍，且先由加維奴域先開紀錄，但最終仍然接連失球不敵克羅地亞，此戰作客遇實力有明顯距離的西班牙，單靠防守，相信只能減少失球，決敲西班牙小勝的「和局」。

文：鄭兆聰