NBA總決賽｜特朗普G5前炮轟占士係hater：家陣已經冇人關心NBA

在NBA決賽Game 5展開前，美國總統特朗普周五接受電台專訪時炮轟勒邦占士（LeBron James），還稱現在已沒有人看NBA，甚至決賽連那兩隊對壘都不知。

與勒邦占士結怨的特朗普，在節目中這樣說：「NBA已經非常政治化，現在沒有人還在關心他們。我甚至都不知道今年那隊在參加總決賽......」他又斥LBJ代表民主黨，是一個仇恨者：「勒邦占士是民主黨一位代言人，而且是一個非常惡劣的代言人。我重申一次，我為黑人社區做了很多事情，但人們不願看到這些。雖然（勒邦占士）他是一位偉大的籃球運動員，但人們不希望看到一個人是那樣做事的。今個星期，我們已經遇到很多困難，不想坐下來看一場籃球比賽，然後看到那個那麼討厭你的人。好吧，他（勒邦占士）就是一個仇恨者。」

自特朗普做了美國總統後，勒邦占士也已多次公開炮轟對方，而社交網站對於特朗普這番沒看NBA的言論也議論紛紛，有人翻炒他未做總統前，曾在Twitter對NBA十分關注，又大讚過占士是一位偉大的球員及人物。

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