周末專題｜三獅門將表現欠說服力 比利時要靠米洛列特頂上

周日英格蘭與國家隊「一哥」比利時在歐國聯相遇，上演18年世界盃季軍戰的翻版，兩軍今仗都遇上最後一關不穩的問題，其中英格蘭三位國家隊門將比克福特、尼克普比與甸恩軒達臣，前兩者在球會表現飄忽，後者在曼聯上陣機會不多。而比利時原本的正選門將泰拔高圖爾斯，由上兩季一直飽受質疑，去到今季終於回復門神本色，在西甲屢救險球拯救皇家馬德里，惜周四因傷離開了國家隊，今仗勢要以紅軍棄將米洛列特把關，也是難言可靠。

今季愛華頓在英超表現出色，現時位列積分榜首位，不過首席門將比克福特在近幾場比賽也有犯錯，其中對陣白禮頓時，更在出迎時甩手導致球隊失球。另外隨隊出戰英聯盃時，比克福特同樣有一些低級錯誤出現，不過英軍領隊修夫基繼續報以信任。尼克普比早前對陣紐卡素一戰亦有過犯錯，而且今季在般尼已經失了8球，這個失球數字實在難令普比在國家隊站穩陣腳。至於今夏回歸紅魔的甸恩軒達臣，此子暫時仍未佔得隊內首席門將的位置，至今在英超還未登場過。

不過比利時最後一關亦難言穩健，正選門將泰拔高圖爾斯自18年加盟皇馬以來，雖然首季不時會出現一些低級失誤，不過近兩季獲得穩定的出場時間後，這位比利時門神表現逐漸穩定。今季皇馬在西甲4戰只失2球，對上兩仗鬥利雲特與華拉度列，高圖爾斯更多次作出精采撲救，助球隊保持清白之身，就連教練施丹也大讚這位比利時門將在關鍵時刻拯救了球隊。

可惜這名28歲門將上周四因傷離開了國家隊，由於比利時另外3名門將之中，有2人從未替國家隊上陣過，故今仗勢以前利物浦門將米洛列特把關，這名在英超效力時表現一般的門將已經32歲，已回流至比甲效力班霸布魯日，惜在國內「也文也武」，但上季為該隊踢了10場歐洲賽，足足失了21球，其中代表布魯日對巴黎聖日耳門及曼聯時各吞5蛋，今仗隨時再被多次攻破大門。

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