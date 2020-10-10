名家足路｜西班牙褪色聰仔敲小勝 譚拔士繼續追長勝林肯

今周國際賽期，主流聯賽休戰，星級名家當中，鄭兆聰及丘建威都選擇推介國家隊賽事，其中聰仔一向對西班牙熟悉，周六主場對瑞士，推介「狂牛兵團」小勝，冷敲「讓球主客和」「和局」。

周六歐國聯A組分組賽，西班牙縱有主場之利，但聰仔覺得主隊正在重組，除聘安歷基接任為主教練外，還聘請前傑志教練摩連拿為技術總監，與安歷基合作，希望為西班牙足球設定更合適的發展方向，但始終欠缺頂級前鋒，面對防守不弱的瑞士，可望最終小勝。

丘仔則推介周日歐洲國家聯賽A3組賽事，克羅地亞主場鬥瑞典；克軍教練達歷準備好今場比賽以莫迪歷為首全力爭勝，避免成為包尾球隊。就算瑞典正在換血，年青球員甚具朝氣，級數仍與克國有距離，丘仔推介克羅地亞贏波取小組首勝。

英冠今周休戰，譚拔士則轉戰英甲；林肯城開季四戰全勝，在英甲居首，今仗迎戰防守不穩的布里斯托流浪有力延續強勢，主勝穩陣。

今周星級名家推介

譚拔士 星期六27林肯城勝(1.82)

鄭兆聰 星期六49西班牙和[-1](3.4)

丘建威 星期日 克羅地亞勝(待定)

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