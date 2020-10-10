NBA總決賽｜鐵人畢拿打足47分鐘挑戰極限 最後3分鐘同占士鬥搶分

總決賽第五戰前落後湖人場數1:3的熱火，今仗是他們一場「Win or Go Home」的比賽，為免湖人有任何機會反勝封王，占美畢拿（Jimmy Butler）全程留在場上拼搏，「鐵人」上身的他打足47分鐘，帶領全隊只有七人應戰的熱火挑戰體能極限，但畢拿打足全場未顯疲態，第四節最後3分鐘兩隊鬥得難分難解時，他還能與勒邦占士（LeBron James）大演搶分戰，最後還助熱火以111:108擊敗湖人，阻止後者封王。

在總決賽打造「鐵人」形隊的的畢拿，在前三戰分別上陣45分鐘、45分鐘和43分鐘，第五戰生死攸關，他更是上陣全場最多的47分鐘，近四場僅休息了12分鐘。今場他只曾在首節餘48.4秒換離場休息，打足四節的他最後拿下「大三元」35分、12籃板、11助攻，另有5偷球的全能表現，成為占士後NBA史上第二位在單季總決賽有多場30分三雙的球員，他也是史上第二位單場季後賽有30分三雙及5偷球的球員。畢拿賽後表示，球隊的防守仍然做得不夠好，只是幸運地丹尼格連（Danny Green）射失了三分球：「最重要的是做好防守，做到進攻想做的，我認為籃板仍不夠好去贏波，我們很幸運，格連最後機會三分射不入，（我們要）回到酒店改善自己，因為今場能這樣贏的情況，不會再出現，我們要打得更好。」

熱火教練史普利斯查（Erik Spoelstra）今場只調配七位球員上陣，意味着在這場極高水準的比賽中，熱火每位球員平均要打34分鐘，可謂挑戰體能極限。他說：「他（畢拿）要贏的決心很明確，上陣打足47分鐘最後改寫結果，每位要來NBA的年輕球員，都應該向占美畢拿學習。」

年近36歲的占士今場都打了42分鐘，交出「雙雙」40分和13籃板，他今場21次起手射入15球，命中率高達71.4%，他與畢拿在最後一節更有精爭對決。第四節最後3分鐘比賽形勢爭持不下，兩隊的分差基本上維持在1至2分之內，兩位主力一人一球你來我往，雙方不斷互換領先優勢。結果畢拿在最後3分鐘的關鍵時間拿下了8分，而占士亦取得7分，二人末段幾乎包辦兩隊所有得分。

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