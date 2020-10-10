雨淋日炙對消防員來說應該是家常便飯，然而退休消防員陳國強（ＫＫ）卻說自己一直討厭被太陽曝曬的日子，每當身穿制服前往荒山野嶺救援時，亦只好硬着頭皮上陣，但他為盡快救人一命，甚至利用私人時間熟悉香港山路。久而久之，與山地結下不解之緣，開始參加毅行者及其他越野賽，更得到「毅行先生」的美名。

記者/攝影：蘇兆麟、麥卓溢

自一九八一年於八鄉開始接受訓練，ＫＫ直到二零一五年滿五十五歲才退休，三十餘年的消防生涯曾駐守港島區、新界東區及機場多間分局，經歷過廣隆泰工業大廈及藍田木屋區火災，而改變他最深的卻是調守新界東西貢消防局的主力山嶺搜救時期。秋分已過，行山成為戶外活動首選，常言道欺山莫欺水，但也不過只是相對而言，ＫＫ駐守新界東初期的一次行動，上山拯救一位外籍醫生，令他領略到生命的脆弱和山嶺的危險，「上課聽到說中暑會怎樣，也不會有甚麼想法，但當我第一次見到醫生都會中暑失救，就令我覺得很震撼，開始會想很多關於山的事。」

討厭太陽的ＫＫ本來工餘時只愛釣夜魚、打保齡球等輕鬆活動，但一次救援行動目睹行山客的耐力比自己猶有過之，就激起他苦練行山的鬥志，毅然決定每逢「返一放二」的休息日上山探究，「當時我自覺都算壯健，怎知有個行山客穿涼鞋，行了一整天還可以落北潭坳，帶我們消防員再上山救他的朋友，還要行得比我們快，第二天我的腳很痛，那就有點不甘。」除卻他口中的不甘外，消防員拯救生命的使命想必是原因之一，二十三分鐘內到達偏遠地區的服務承諾言猶在耳。

九六年起參加毅行者

在山上ＫＫ偶遇一班當時參加毅行者的選手，認識到毅行者活動，為他帶來終生的興趣。毅行者自一九八一年開始舉辦，巧合地與ＫＫ消防受訓的年份相同，到一九八六年與樂施會合辦前，一直是俗稱「啹喀兵」的英國駐港尼泊爾僱傭兵的訓練活動，故冠軍之位亦是「啹喀兵」和外籍選手的囊中物。山野救援爭分奪秒，能夠及早趕至傷者身邊就多一線生機，在毅行者比賽當中ＫＫ亦喜歡挑戰時間，他自一九九六年開始參加毅行者，首次參賽以十八小時完成賽事，更與公務員組冠軍擦身而過，及後開始苦練矢志挑戰冠軍，第二年參賽如願登上頒獎台，取得分組冠軍及全場季軍。

破洋人壟斷三連霸最雀躍

在一九九八年帶隊更首次打破外籍人士壟斷，「毅行先生」之名亦因此而來，其後更創下三連霸佳績。他直言一九九九年的賽事最為緊湊，他的隊伍甚至會在晚上關上電筒，以免被對手發現行蹤，最後僅以約九分鐘之差奪冠：「後面隊的外籍選手一聽到只是輸一點，更怒得爆粗兼打鐵欄。」回憶當年險勝外國隊伍仍令他相當雀躍。

陳國強不但一直參賽至今，連霸之後逐漸有開班授徒的想法，先後創立四支毅行隊伍，分別有男子第一、第二梯隊、女子隊及男女混合隊，而且三個組別均成功奪冠，到二零一零年開辦毅行教室正式教導越野賽技巧，以及按摩紓緩筋腱問題等知識。

耐力賽遇險幸被救回

除毅行者外，ＫＫ在二零一八年挑戰越野賽盛事環勃朗峯超級越野耐力賽（ＵＴＭＢ），比賽路程比毅行者的一百公里更長，現時實際達一百七十一公里（一百零六英里），而且最高海拔達二千五百一十七米，可惜ＫＫ在大約一百五十一公里倒下，直言未能完成賽事成為一生最大挫折。當屆賽事尾段法國與意大利交界的一段山路遇上大風雪，連山上的補給站亦撤退，「我攻上山時，都不知上面有大風雪，還笑問為何有人在下面休息而不上山，我衣衫單薄，最後跑到失溫也不知，意識都不清醒了，還好沒跌下山，落山時工作人員更問我，我還說要搭的士由法國返沙田。」慶幸ＫＫ有驚無險，憑着租用的ＧＰＳ被賽會成功尋回。

受挫後重新審視自己或許是ＫＫ的座右銘，他坦誠自己輕視一百英里賽程和高山環境，有見及此於二零一九年十二月創辦「香港黃金百里」，分別有男女一百公里和一百英里賽，令香港人及自己有更多機會挑戰一百英里賽，希望能在花甲之年完成ＵＴＭＢ賽事。

首屆「香港黃金百里」共有一百六十二人參加一百英里賽，男女組完成率均超過三成，奈何今年面對疫情多變，ＫＫ亦未知能否如期在十二月尾進行，嘆道身為香港人只好迎難而上。

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